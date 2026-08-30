محمود شوقي يكشف تفاصيل بند الإعلانات في عقود لاعبي الأهلي الجديدة

كشف محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، تفاصيل جديدة بشأن عقود لاعبي الأهلي، وتحديدًا ما يتعلق بحقوق الإعلانات وتقسيم العوائد بين النادي واللاعبين.

وأوضح شوقي أن العقود الحالية للاعبي الأهلي لا تتضمن بندًا مُلزمًا بشكل خاص بالإعلانات، لكن إدارة النادي بدأت في إضافة تفاصيل جديدة إلى العقود التي يتم إبرامها أو تعديلها خلال الفترة الحالية، سواء مع إمام عاشور أو مروان عطية أو غيرهما من اللاعبين.

وأشار إلى أن الأهلي وضع بندًا يقضي بحصول النادي على كامل عوائد أول إعلانين يشارك فيهما اللاعب خلال مدة عقده، بغض النظر عن مدة العقد، سواء كانت ثلاث أو أربع أو خمس سنوات.

وأضاف أن عوائد الإعلانات بعد أول إعلانين يتم تقسيمها وفقًا لجهة الإعلان، ففي حالة مشاركة اللاعب في إعلان خاص بأحد رعاة النادي الأهلي، يحصل اللاعب على 50% من قيمة الإعلان مقابل 50% للنادي.

أما إذا كان الإعلان لصالح شركة لا تنتمي إلى رعاة الأهلي، فيحصل اللاعب على 70% من قيمة الإعلان، بينما تؤول نسبة 30% إلى النادي،



