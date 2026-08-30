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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بـ2.67 مليار دولار.. 15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية

الصادرات
الصادرات
ولاء عبد الكريم

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تصدر 15 سوقًا قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مستحوذة على نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 2.67 مليار دولار، من إجمالي صادرات سجلت نحو 4.47 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأوضح المجلس أن قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية تضم مزيجًا متنوعًا من الأسواق العربية والأوروبية والولايات المتحدة والصين، بما يعكس اتساع قاعدة الانتشار الجغرافي للصادرات المصرية، وقدرة الشركات على الحفاظ على حضورها في الأسواق الرئيسية، بالتوازي مع التوسع في أسواق جديدة ذات الطلب المرتفع.

السعودية تتصدر الأسواق المستوردة

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة صادرات بلغت 363 مليون دولار، بما يمثل نحو 8% من إجمالي صادرات القطاع.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 290 مليون دولار، بحصة نحو 6% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

واحتلت ليبيا المركز الثالث بقيمة 196 مليون دولار، تلتها الأردن بقيمة 194 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 189 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 188 مليون دولار.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السودان نحو 183 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات إلى الجزائر 159 مليون دولار، واستحوذت كل من ليبيا والأردن وهولندا وإسبانيا والسودان والجزائر على نحو 4% من إجمالي صادرات القطاع لكل سوق.

156 مليون دولار صادرات للعراق

وجاء العراق ضمن أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، بقيمة صادرات بلغت نحو 156 مليون دولار.

كما سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى فلسطين نحو 142 مليون دولار، والقيمة نفسها للصادرات إلى الصين، بينما بلغت الصادرات إلى إيطاليا نحو 135 مليون دولار، بحصة بلغت نحو 3% من إجمالي صادرات القطاع لكل سوق.

الإمارات وبريطانيا وألمانيا

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة نحو 126 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى المملكة المتحدة 108 ملايين دولار.

كما بلغت صادرات القطاع إلى ألمانيا نحو 99 مليون دولار، واستحوذت الأسواق الثلاثة على نحو 2% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية لكل سوق.

تنوع جغرافي للصادرات المصرية

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن بيانات الصادرات تعكس استمرار تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، مع الحفاظ على قوة الطلب في الأسواق العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تعكس الأرقام نجاح الشركات المصرية في تعزيز النفاذ إلى أسواق دولية كبرى، ومن بينها السوق الصينية، إلى جانب مواصلة التوسع في أسواق جديدة تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة.

وتستند البيانات إلى قاعدة بيانات الصادرات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، وفق تحليل المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

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