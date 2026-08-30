أحمد شوبير يوجه رسالة لمنتقدي التحكيم: الأهلي حصل على حقه.. «إيه اللي مزعلك؟»

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خلال حديثه عبر برنامج «الناظر»، أن الجدل حول الحالات التحكيمية في مباريات الأهلي لا يجب أن يتحول إلى حالة من المزايدات أو الاستظراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الناظر

وقال شوبير: «إحنا عايزين مسابقة تبقى صح، عايزين يبقى في نجاح، ده اللي إحنا عايزينه.. لكن كل واحد بقى طالعلي يكتبلي كلمتين أو يعمل فيديو، إيه يا عم أنت وهو في إيه؟».

وأضاف: «تبقى حاجة واضحة وضوح الشمس، بنقولها.. ناس ما علقتش على اللعبة دي خلاص نسكت، ناس علقت وقالت دي بينالتي ودي مش بينالتي نسكت، هنعمل إيه تاني؟»، منتقدًا ما وصفه بمحاولات البعض إلقاء الإفيهات وإثارة الجدل حول القرارات التحكيمية.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «الأسبوعين اللي فاتوا الأهلي خد حقه، بس ما أخدش أكتر من حقه في حاجة.. خلاص بدأ موسم الأهلي بياخد حقه زي كل الأندية، إيه اللي مزعلك بقى إن الأهلي بياخد حقه؟ هنفكر بعقلنا وبهدوء شوية، لكن الكلام ده أنا شايفه غير منطقي وغير مقبول».