قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنبيه لسكان أكتوبر وزايد| غلق امتداد محور 26 يوليو.. وهذا موعد عودة الحركة
تحذير عاجل في نيبال.. خطر فيضانات كارثية جديدة يهدد المناطق المنكوبة
نادي الأسير يهاجم بن جفير بعد اقتحام قسم الأسيرات: تصوير المعتقلات اعتداء على كرامتهن الإنسانية
إسرائيل تتفاخر بتجويع الأسرى.. اقتحام أقسام الأسيرات الفلسطينيات وتشديد ظروف اعتقالهن
دمشق تبلغ تل أبيب رفضها أي قيود على تسليحها خلال محادثات الاتفاق الأمني
وزنه 128 طنًا وأهم عناصر الأمان.. تفاصيل تركيب «الحماية الجافة» بالمفاعل الثالث في محطة الضبعة النووية
وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. تعرف على شروط الاستحقاق والفئات الأولى بالرعاية
إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية: الجيش يدرس نقل جزء من قواته من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية
عامر العمايرة: لجنة الحكام مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات كريم شحاتة
وزير النقل يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في المسافة من السخنة حتى العاصمة الجديد
وزير مالية الاحتلال: سنبني في E1.. ولن تقوم دولة فلسطينية في الضفة
إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 500 متر بمنطقة المزارع الإنتاجية بالغردقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م.. غدا

ايمن عبدالموجود
ايمن عبدالموجود

 أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج عام 1448هـ - 2027م، غدا الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج قد فتحت باب التقديم لموسم حج 1448هـ - 2027م بداية من يوم 18 أغسطس وحتى الغد الاثنين 31 أغسطس ، حيث تم تلقي الطلبات  وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لموسم حج 1448هـ- 2027م، منها، أن تكون جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مستوفية للشروط التالية: أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1/7/2026م، عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل المؤسسة أو الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها إلى النيابة العامة.
 
كما تقوم الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفيين للشروط التالية، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين، كما لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط "بعد إعلان نتيجة القرعة"، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
 
وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي علي بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026م، وتعلن النتائج النهائية للقرعة "أصلي – احتياطي بنسبة 30%" على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.
 
وأوضح عبد الموجود أن العضو  سيلتزم بعد فوزه بالقرعة بإجراء كشف طبي من خلال المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، وسيتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً علي سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

وزيرة التضامن أمناء المؤسسة الحج غلق باب التقديم الجمعيات فريضة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

بيزيرا

محمد أضا يكشف مفاجأة بشأن خوان بيزيرا وموعد عودته إلى الزمالك

ترشيحاتنا

العملات

القبض على تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه

المتهم

ضبط شخص صدم سيارة آخر وتعدى عليه بالقاهرة

متهم

كتب بدون تصريح.. القبض على مالك مكتبة بالقاهرة

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد