وزيرة التضامن تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك لتوديعيها بمناسبة انتهاء فترة عملها بمصر.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على إهداء المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر درع الوزارة تكريما لكافة مجهوداتها خلال مهام عملها في مصر، مشيدة بالدور الذي قامت به خلال فترة عملها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فترة عملت السيدة إلينا بانوفا شهدت تعاوناً وتنسيقاً فى مجالات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في دعم جهود التنمية في مصر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار جهود التعاون والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة فى دعم أولويات العمل بملف الحماية الاجتماعية ووفق أولويات عمل الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

وأعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن تقديرها البالغ للتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي، وحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على لقائها وتوديعها، مشددة على حرص الأمم المتحدة على مواصلة دعم جهود التنمية في مصر وتعزيز الشراكة القائمة بما يخدم الأولويات الوطنية.