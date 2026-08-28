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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: فرق التدخل السريع تتعامل مع 580 بلاغًا خلال أغسطس

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

 واصلت فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها في حماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث تعاملت مع 200 بلاغ خلال النصف الأول من شهر أغسطس، و380 بلاغًا خلال النصف الأخير، بإجمالي 580 بلاغًا خلال الشهر، تنوعت بين أطفال وكبار بلا مأوى، وحالات إنسانية وحالات تحتاج إلى حماية ورعاية.

وكانت القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والشرقية من أكثر المحافظات ورودًا للبلاغات خلال الشهر، في إطار جهود فرق التدخل السريع للتعامل الفوري مع الحالات والوصول إليها ميدانيًا وتوفير التدخل المناسب وفقًا لاحتياجات كل حالة.

وتعمل الفرق على مدار الساعة للوصول إلى الحالات ميدانيًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، مع العمل على إعادة دمج الحالات في أسرها أو توفير بيئة آمنة لها.

ففي محافظة القاهرة، تعامل فريق التدخل السريع المركزي مع حالة شابة تبلغ من العمر 21 عامًا، عُثر عليها برفقة طفلتها البالغة عامًا واحدًا، دون أوراق ثبوتية، وكانت تعتمد على التسول لتوفير احتياجاتها، في ظل ظروف أسرية واجتماعية صعبة، حيث انفصل والداها، وزوجها يخضع للعلاج من الإدمان. 

وتم استقبالها برفقة طفلتها بإحدى دور الرعاية، لتوفير الإقامة والرعاية المؤقتة، مع التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخط نجدة الطفل، والعمل على استصدار الأوراق الثبوتية اللازمة.

كما تعامل فريق التدخل السريع بالقاهرة مع بلاغ بشأن طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، تبين أن والديه منفصلان وتخليا عن رعايته، مما أدى إلى تواجده بالشارع وتعرضه للخطر، حيث تم استقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة له.

وفي محافظة الجيزة، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع حالة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، تبين أنها معرضة للخطر، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال مستنداتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، واستقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

كما تعامل الفريق مع حالة سيدة مسنة تبلغ من العمر 77 عامًا، تركها نجلها بمفردها عقب توقفه عن سداد قيمة إقامتها بدار للمسنين، وكانت غير قادرة على رعاية نفسها، حيث قام سكان العقار بمساعدتها، وتم استقبالها بإحدى دور رعاية المسنين لتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها.

وفي محافظة الغربية، تعامل الفريق المحلي مع بلاغ بشأن سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا كانت بلا مأوى بمنطقة كفر الزيات، وتبين أنها أرملة وليس لديها معاش، حيث تم إقناعها بتلقي الرعاية واستقبالها بإحدى دور رعاية كبار بلا مأوى بطنطا لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة لها.

وفي محافظة سوهاج، نجح فريق التدخل السريع في التعرف على هوية مواطنة مجهولة الهوية كانت قد أودعت بأحد المستشفيات لتلقي الرعاية النفسية، وذلك من خلال التواصل مع أهالي الخير وصفحات المفقودين، حيث تم التوصل إلى خالها الذي حضر إلى المستشفى وتعرف عليها رسميًا، واستكمل الفريق الإجراءات اللازمة ونقلها إلى القسم المجاني لتلقي الرعاية النفسية والطبية، مع متابعة حالتها بالتنسيق مع أسرتها.

وفي محافظة دمياط، تعامل الفريق المحلي مع بلاغ من أحد المستشفيات بشأن مواطن بلا مأوى يبلغ نحو 43 عامًا، تبين أنه يعاني من إعياء شديد وعدم القدرة على الحركة، ويجري التنسيق لاستصدار أوراقه الثبوتية، مع العمل على استقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية فور استقرار حالته الصحية.

وفي محافظة بورسعيد، تابع فريق التدخل السريع حالة مواطن مسن يبلغ من العمر 75 عامًا، سبق للفريق التعامل معه وتوفير الرعاية الطبية له، كما سبق إيداعه بإحدى دور رعاية كبار بلا مأوى قبل أن يغادرها برغبته، وخلال المتابعة الأخيرة، حاول الفريق إقناعه بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية المناسبة، إلا أنه رفض مفضلًا البقاء بالشارع، ليواصل الفريق متابعة حالته والتأكد من عدم تعرضه للخطر، مع احترام رغبته في حدود الإجراءات القانونية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع لا تكتفي بالاستجابة للبلاغات، وإنما تتابع الحالات للوصول إلى أفضل تدخل ممكن، سواء بتوفير الرعاية داخل مؤسسات الرعاية، أو تقديم الدعم الصحي والاجتماعي، أو إعادة لم الشمل، أو حماية الحالات المعرضة للخطر، بما يحفظ كرامة الفئات الأولى بالرعاية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن الأطفال وكبار السن بلا مأوى أو أي شخص معرض للخطر ويحتاج إلى تدخل عاجل، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ تسهم في إنقاذ الحالات وتوفير الحماية والرعاية لها.

ويمكن إرسال البلاغات من خلال الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16429، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528، أو خط «أبناء مصر» 19828، وكذلك التواصل عبر واتساب وزارة التضامن الاجتماعي 01557582104، مع إرسال الموقع الجغرافي أو أقرب عنوان للحالة، بما يساعد فرق التدخل السريع على سرعة الوصول إليها.

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