عايز يقعد في شقتها.. القبض على عاطل تعدى على طليقته بالضرب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمرك من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من طليقها ( عاطل – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات لرغبته فى الإقامة برفقتها بالشقة محل سكنها ورفضها ذلك.



أمكن ضبط المشكو فى حقه "عنصر جنائى"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.