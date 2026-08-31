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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي : نتنياهو عدو للإنسانية .. ومرتكب إبادة جماعية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
خاطر عبادة

صعّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، من لهجة أنقرة تجاه إسرائيل، وشن هجوماً مباشراً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بـ"القاتل وعدو الإنسانية" ومرتكب "الإبادة الجماعية".

فيدان يدعو لعزل نتنياهو دولياً

جاءت تصريحات فيدان خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية والأمنية التابعة للتحالف الدفاعي المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، المعروف باسم "تحالف مكة"، المنعقد في إسطنبول.

وقال فيدان بحسب وكالة "الأناضول": "نتنياهو أصبح عدواً مشتركاً للإنسانية والمجتمع الدولي والأمن العالمي"، مضيفاً أنه "لا ينبغي التعامل معه بجدية في المرحلة الحالية".

وطالب الوزير التركي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، محذراً من أن التهديد الإسرائيلي لا يقتصر على تركيا، بل يمتد إلى الأمن العالمي، مضيفا أن التفكير في أن هذه مشكلة تركيا وحدها هو خطأ كبير.

تحذير من تداعيات "الإبادة" على المنطقة

واعتبر فيدان أن استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" يشكل "خطراً على المنطقة وإسرائيل والشعب اليهودي والعالم بأسره"، داعياً القوى الدولية إلى التحرك العاجل لوقف نتنياهو.تصعيد مستمر في الموقف التركيتأتي تصريحات فيدان ضمن تصعيد متواصل في الموقف التركي تجاه إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة. 

واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية ضد تل أبيب، شملت فرض قيود تجارية ودعم دعاوى قانونية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

ويُنظر إلى اجتماع "تحالف مكة" في إسطنبول بمشاركة تركيا وباكستان والسعودية، باعتباره منصة جديدة لأنقرة لتعزيز تحركاتها الدبلوماسية وتنسيق المواقف مع شركائها الإقليميين بشأن الأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي نتنياهو تركيا

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