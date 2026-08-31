بالمدارس والمصانع | تعاون مصري - عُماني ضخم في التعليم والتدريب الفني

أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن ملتقى الاستثمار الصناعي المصري العماني يمثل فرصة مهمة لوضع خطوات ومراحل تنفيذية للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الصناعي مع سلطنة عُمان، التي تمتلك المقومات اللازمة للصناعات المصرية.

وقال السويدي- خلال كلمته بالملتقى- إن اللقاء مع رئيس هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف، كان "لقاءً جميلًا وحوارًا مختلفًا جدًا في العمل"، موضحًا أنه لم يكن لقاءً سياسيًا على الإطلاق، وإنما استهدف وضع خطوات ومراحل تنفيذية للتعاون.

وأضاف: "لكن هناك فرصا كبيرة للتعاون في سلطنة عُمان"، مشيرًا إلى أن السلطنة دولة تمتلك المقومات المطلوبة للصناعات المصرية، إلى جانب امتلاكها رؤية واضحة في مجال التعليم والتدريب.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن من أبرز الموضوعات التي جرى الحديث بشأنها ملف التعليم والتدريب الفني، موضحًا أن التعاون في هذا المجال يمكن أن يشمل المقاعد الفنية سواء على مستوى المدارس أو المصانع.

وأكد أن هذا الملف يمثل جانبًا مهمًا من مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، إلى جانب ما تتمتع به سلطنة عُمان من مميزات ومقومات أخرى يمكن أن تخدم التعاون الصناعي والاستثماري.

وشدد السويدي على أن سلطنة عُمان دولة صديقة وشقيقة، وتتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في أي قرار استثماري.

وقال إن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من العوامل الأساسية التي ينظر إليها المستثمرون عند بحث فرص الاستثمار والتوسع، معربًا عن ترحيبه بالوفد العُماني في مصر.

وأضاف مخاطبًا الجانب العُماني: "إحنا بنرحب بكم في بلدكم مصر"، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين.

وكشف رئيس اتحاد الصناعات المصرية عن وجود زيارة مرتقبة إلى سلطنة عُمان خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى القيام بها وتعزيز التواصل مع الجانب العُماني، بما يدعم فرص التعاون والشراكة بين مجتمعَي الأعمال والقطاع الصناعي في البلدين.