معا من أجلك.. فاعلية مجتمعية في فاقوس لدعم المرأة والأسر

شاركت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية في الفاعلية المجتمعية بالمدينة الآمنة بمركز فاقوس تحت شعار «معا من أجلك»، بهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للأسر والمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

جاءت الفاعلية بحضور رانيا حشيش مدير مكتبة مصر العامة بالزقازيق، وأيمن هيكل، رئيس مركز ومدينة فاقوس، وإيناس عبد الرحمن، مدير العلاقات العامة برئاسة المركز، وعزة إبراهيم، مدير مكتبة مصر العامة بفاقوس، ولمياء حسيني، مسؤول العلاقات العامة بمكتبة مصر العامة.

وتأتي الفاعلية في إطار دعم جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، وتعزيز دور المؤسسات التنفيذية والمجتمعية في تقديم الخدمات للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

واكدت نائب محافظ الشرقية انه شهدت الفاعلية مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها المجلس القومي للمرأة، وإدارة الأوقاف بفاقوس، ومنظمات المجتمع المدني، ومكتبة مصر العامة بفاقوس، والإدارة الصحية، ووحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة فاقوس، والتضامن الاجتماعي بفاقوس.

وتضمنت الفعاليات معرضا للمشغولات اليدوية دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للحرف اليدوية، إلى جانب تنظيم ورشة لتصنيع الإكسسوارات لتدريب السيدات وتنمية قدراتهن وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.

كما شملت الفاعلية ندوة دينية وتوعوية لنشر القيم وتعزيز الوعي المجتمعي، ومعرضا لفساتين الزفاف لصالح غير القادرات، فضلا عن معرض للملابس المستعملة بحالة جيدة لتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

وشملت الأنشطة أيضا معرضا للملابس ومستلزمات المدارس، لمساندة الأسر استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، إلى جانب معرض للمخبوزات والأطعمة مقدم من وحدة تكافؤ الفرص، ومعرض لمستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والمفروشات.

كما تضمن الحدث معرضا للمنظفات بأسعار مخفضة، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، إلى جانب تواجد العيادة المتنقلة والفريق الطبي ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين والاطمئنان على صحتهم.

وفي ختام الفاعلية، تم توجيه الشكر إلى جميع الجهات المشاركة والقائمين على تنظيمها، تقديرا لجهودهم في خدمة أهالي فاقوس ودعم المرأة والأسر وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.