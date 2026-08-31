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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

19 مساهمة تهديفية.. أرقام مميزة لـ أشرف بن شرقي مع الأهلي في الدوري المصري

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
حسن العمدة

يواصل المغربي أشرف بن شرقي تقديم مستويات مميزة مع النادي الأهلي، بعدما أصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في الخط الهجومي للفريق، بفضل مساهماته التهديفية المستمرة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ووفقًا للأرقام المتداولة، خاض بن شرقي 38 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف، إلى جانب صناعة 10 أهداف لزملائه، ليصل إجمالي مساهماته المباشرة إلى 19 هدفًا.

وتعكس هذه الأرقام الدور الهجومي المهم الذي يلعبه النجم المغربي مع الأهلي، خاصة مع قدرته على صناعة الفرص إلى جانب التسجيل، ليصبح أحد أبرز مفاتيح اللعب في الفريق.

وكان بن شرقي قد واصل تألقه مع الأهلي في انطلاقة الموسم الجديد، بعدما سجل هدفًا في شباك زد خلال الجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف مع الأهلي في جميع البطولات، بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

ويأمل اللاعب المغربي في مواصلة تألقه خلال الفترة المقبلة، والمساهمة بأهدافه وصناعته في تحقيق الأهلي للمزيد من الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري.

المغربي أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي النادي الأهلي الأهلي

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