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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرارا لجولاته المفاجئة.. محافظ بورسعيد يتفقد مكتب التأمينات الاجتماعية بحي المناخ

محافظ بورسعيد يوجه بزيادة أعداد العاملين بمكتب التأمينات للتيسير علي المواطنين وسرعة انجاز الخدمات
محافظ بورسعيد يوجه بزيادة أعداد العاملين بمكتب التأمينات للتيسير علي المواطنين وسرعة انجاز الخدمات
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة مفاجئة بمكتب التأمينات الاجتماعية بحي المناخ وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على آليات العمل وانتظام تقديم الخدمات، ورصد أي معوقات قد تؤثر على سرعة إنجاز معاملات المواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بزيادة أعداد العاملين بمكتب التأمينات للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ .

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل داخل المكتب واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما استمع إلى عدد من المترددين للتعرف على أبرز الملاحظات المتعلقة بإجراءات الحصول على الخدمات وفترات الانتظار.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بزيادة أعداد العاملين بالمكتب بما يتناسب مع حجم الإقبال والعمل على تقليل مدة انتظار المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم مشدد على ضرورة تقديم الخدمة بصورة منظمة تضمن التيسير على المواطنين وعدم التكدس داخل المكتب. كما أكد على حسن معاملة المواطنين.

وأكد المحافظ  قرب  الانتهاء من تطوير مكتب التأمينات الاجتماعية خلال شهرين بمنطقة أرض المديريات بما يسهم في تحسين بيئة تقديم الخدمات وتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين والحد من الازدحام، ورفع كفاءة منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمكاتب تقديم الخدمات، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على حلها مؤكدا علي أن راحة المواطن وسرعة حصوله على الخدمة تمثلان أولوية في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة المؤسسات الخدمية بالمحافظة.

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