محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة تعاونيات الزهور ويتابع انتظام العمل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وحدة طب أسرة تعاونيات الزهور، خلال جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل داخل الوحدة والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بالدكتورة مي أبو سمرة، مديرة وحدة طب أسرة تعاونيات الزهور، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حيث اطلع على سير العمل داخل الوحدة، وتابع انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والإدارية وانتظام العمل وفقًا للمواعيد المقررة.

محافظ بورسعيد يتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية وانتظام تقديم الخدمات الصحية

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة سرعة تقديم الخدمات للمواطنين وعدم انتظار كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة لفترات طويلة، مع مراعاة الحالات التي تحتاج إلى سرعة في التعامل، والتيسير على جميع المترددين على الوحدة، مؤكدًا أن جودة الخدمة الصحية وسرعة تقديمها تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار جولاته المفاجئة لمختلف المنشآت الخدمية والصحية، لرصد مستوى الأداء على أرض الواقع، والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات بصورة منتظمة ولائقة، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة.