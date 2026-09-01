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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الطماطم.. هل يصل الكيلو إلى 40 جنيهًا؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد أسعار الطماطم في الأسواق حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الانتقال بين العروات الزراعية، وسط توقعات بحدوث تحركات جديدة في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن الحديث عن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا ليس أمرًا مؤكدًا في الوقت الحالي، موضحًا أن حركة الأسعار ترتبط بشكل أساسي بحجم المعروض ومعدلات الطلب.

وقال إن الفترات الانتقالية بين العروات الزراعية قد تشهد انخفاضًا مؤقتًا في الكميات المطروحة بالأسواق، وهو ما ينعكس على الأسعار، إلا أن هذه الفجوات عادة ما تكون مؤقتة مع دخول إنتاج العروة الجديدة.

وفي المقابل، حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من احتمالية ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، متوقعًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا مع بداية أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الارتفاعات المتوقعة ترتبط بعدة عوامل، أبرزها موجات الحرارة الشديدة التي أثرت على إنتاجية المحصول، وتسببت في ضعف التزهير وعقد الثمار، إلى جانب زيادة فرص الإصابة ببعض الأمراض.

وأضاف أن انتهاء بعض العروات الزراعية وتأخر بداية عروات أخرى، بالتزامن مع تراجع إنتاجية المحصول، قد يؤدي إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على الطماطم.

وتظل أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة مرهونة بحجم الإنتاج والكميات المطروحة في الأسواق، إلى جانب توقيت دخول العروات الجديدة، وسط ترقب لحركة الأسعار مع بداية شهر أكتوبر.

شعبة الخضروات الطمامطم اسعار الطماطم

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