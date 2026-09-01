شقق بالإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. تفاصيل الطرح الجديد لمحدودي الدخل

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار، وذلك في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، لتوفير وحدات مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد يتضمن نحو 3300 وحدة سكنية في المدن الجديدة، إلى جانب نحو 8500 وحدة في عدد من المحافظات، موضحة أن الوحدات تستهدف توفير بدائل سكنية مناسبة لفئات مختلفة من المواطنين.

وأضافت مي عبد الحميد أن الوحدات بمدينة أكتوبر الجديدة تتضمن نحو 300 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع مراعاة قربها من الخدمات ووسائل المواصلات.

وأوضحت أن الإعلان عن تفاصيل الطرح من المقرر أن يكون خلال أوائل سبتمبر، على أن يتم طرح كراسة الشروط بعد الإعلان بنحو 15 يومًا، فيما ستكون إجراءات التقديم والحجز إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية.

وأشارت إلى أن القيمة الإيجارية تبدأ من نحو 1500 جنيه شهريًا في المحافظات، وتصل إلى نحو 2000 جنيه في المدن الجديدة، مع ارتباط القيمة الإيجارية بدخل المستفيد.

ويستهدف الطرح في مرحلته الأولى الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مع الالتزام بعدد من الشروط، أبرزها الإقامة أو العمل في المحافظة أو المدينة محل الوحدة، وعدم سبق حصول المتقدم على وحدة سكنية مدعومة أو امتلاكه وحدة أخرى.

وأكدت مي عبد الحميد أن نظام الإيجار الجديد يتيح للمستفيد الانتفاع بالوحدة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفقًا للقواعد والشروط المنظمة للبرنامج.