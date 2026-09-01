متحدث الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين في المدينة

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال أكثر من ساعة عدة غارات في محافظة غزة، استهدفت مناطق ومواطنين، بالتزامن مع استمرار القصف قرب مستشفيات، بينها مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا عدم اكتمال الإحصاءات بشأن أعداد الشهداء والمصابين.

وأوضح الدقران أن عددًا من الشهداء والمصابين وصلوا إلى المستشفيات، لكن لم يتم حتى الآن حصر أعدادهم بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين منذ إعلان وقف إطلاق النار، ما أدى، وفق قوله، إلى مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة أكثر من 4000.

وأضاف أن معلومات تحدثت عن دخول قوات خاصة إلى مناطق في محافظة غزة وإطلاق النار على مواطنين، لكن وزارة الصحة لا تملك حتى الآن تفاصيل حول طبيعة هذه القوات أو ملابسات الحادث، مؤكدًا أن معظم المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات من أبناء القطاع.