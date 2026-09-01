استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. تعليم بورسعيد يتابع جاهزية المدارس بالإدارات التعليمية

واصل مديرو الإدارات التعليمية بمحافظة بورسعيد جولاتهم الميدانية لمتابعة جاهزية المدارس واستكمال الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم

وأكد محمود بدوي أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، لافتا إلى أن الاستعداد الجيد للعام الدراسي مسئولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع عناصر العملية التعليمية.

وشدد "بدوي" على التأكد من نظافة القاعات الدراسية ومرافق وأفنية المدارس، ورفع الرواكد من محيط المدرسة، بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المحافظة المعنية بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب، مؤكدًا أن المظهر الحضاري للمدرسة يعكس جودة العملية التعليمية واهتمام المؤسسات التعليمية بطلابها.

تعليم بورسعيد يواصل متابعة جاهزية المدارس

وأشار مدير المديرية إلى ضرورة التأكد من وصول الكتب إلى المدارس ومراجعة موقف التوزيع أولًا بأول والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن بدء الدراسة دون معوقات، ويتيح للطلاب والمعلمين الانطلاق في تنفيذ الخطة الدراسية من اليوم الأول بصورة منتظمة.

وأكد بدوى، أن تعليم بورسعيد يواصل استعداداته بكل جدية لضمان بداية قوية ومنضبطة للعام الدراسي الجديد، بما يتسق مع توجهات وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الميداني والمتابعة المستمرة وروح الفريق لتحقيق عام دراسي مستقر وناجح.