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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حوادث في المحافظات.. حريق بمنفذ مواد غذائية بالإسماعيلية و12 مصابًا في تصادم الروبيكي وغريق بمطروح

حوادث متفرقة في المحافظات
حوادث متفرقة في المحافظات
قسم المحافظات

شهدت عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، وقوع حوادث متفرقة تنوعت بين الحرائق وحوادث الطرق والغرق، وأسفرت عن سقوط ضحية وإصابة العشرات.

حريق في منفذ بيع بالإسماعيلية

اندلع حريق كبير، اليوم الإثنين، داخل أحد منافذ بيع المواد الغذائية والخضراوات بطريق الكاكولا، بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

حريق في منفذ بيع بالإسماعيلية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

12 مصابا في حادث تصادم بالروبيكي

أصيب 12 شخص،  بينهم 4 أشخاص سودانيين، بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي.

وأكدت مصادر طبية على أنه تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 12 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

صورة أرشيفية
12 مصابا في حادث تصادم بالروبيكي.. أرشيفية 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخص غرقًا في مطروح

لقي شخص مصرعه غرقًا، أثناء قيامه بالسباحة بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

غرق شخص بمطروح
مصرع شخص غرقًا في مطروح

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال جثمان المتوفى ونقله إلى مستشفى مطروح العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمطروح. 

حريق في منفذ بيع بالإسماعيلية حادث تصادم بالروبيكي مصرع شخص غرقًا في مطروح

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