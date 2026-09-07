رشا عبد العال: مصلحة الضرائب عنصر مؤثر في الاستثمار والاقتصاد

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تستهدف تغيير نظرة مجتمع الأعمال إليها، والانتقال من مفهوم الجباية إلى مفهوم الشراكة، بما يسهم في إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الضريبية.

وأضافت عبد العال، خلال كلمتها على هامش منتدى GS1 الإقليمي بالقاهرة، أن مصلحة الضرائب تمثل عنصرا مؤثرا في الاستثمار والاقتصاد المصري، ولذلك فإن تطوير المنظومة الضريبية لا يقتصر على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وإنما يستهدف بناء منظومة أكثر استقرارا وشفافية وعدالة.

وأوضحت أن المصلحة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من المشروعات القومية الكبرى في إطار رحلة التحول الرقمي، منذ عام 2018 وحتى الآن، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تستهدف تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءة المنظومة الحكومية.

وأكدت أن المصلحة تتعامل مع مجتمع الأعمال من منطلق الشراكة، بهدف التعرف على التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول لها، موضحة أن الرحلة المقبلة ستتضمن خطوات إضافية للاستفادة من نتائج التحول الرقمي في تقديم خدمات أكثر سهولة وفاعلية.