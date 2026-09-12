قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
الحرب تعمق أزمة الدواء في إيران.. نقص مئات الأصناف والأسعار تقفز 6 أضعاف
مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن
الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
الرئيس السيسي: مصر تدعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي لبحث التطورات الإقليمية والتصعيد الجاري
بعد تمديد عقده.. فليك يحسم موقف حمزة عبد الكريم من الفريق الأول لبرشلونة
رفض طلب رد المحكمة في قضية القاضي المزيف وتغريم المتهم 12 ألف جنيه
الرئيس السيسي: تطورات الشرق الأوسط تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«البروسيلا» تحت المجهر.. خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات التشخيص

البروسيلا
البروسيلا
شيماء مجدي

 اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية تحت عنوان «التشخيص المعملي لمرض الإجهاض المعدي (البروسيلا)»، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية .

وجاءت الدورة  بمشاركة واسعة واهتمام إقليمي ودولي كبير عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، حيث شهدت إقبالاً استثنائياً، وبلغ إجمالي المتدربين  540 متدرباً، ممثلين لـ 23 دولة حول العالم، كما شارك من مصر 170 متدرباً من مختلف القطاعات البحثية والحقلية والأكاديمية، شملت: معهد بحوث الصحة الحيوانية، معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية.

وافتُتح فعاليات الدورة البروفيسور إبراهيم أدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والذي أعرب فيها عن حرص المنظمة على بناء القدرات العربية وتوحيد الجهود لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.

من ناحيتها ألقت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الضوء على أهمية هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة الكوادر البيطرية وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية في الاكتشاف المبكر لمرض البروسيلا، لما يشكله من تهديد مباشر للثروة الحيوانية والصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان.

واستعرضت عيد الدور المحوري والمكانة الاستراتيجية لـ المعمل المرجعي الدولي لمرض البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والمعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، كمركز تميز دولي يساهم مكافحة وتشخيص المرض و دعم مفهوم «الصحة الواحدة»

وأعربت مدير المعهد عن خالص شكرها وتقديرها للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ولجميع المحاضرين والمتدربين المشاركين من مصر والدول العربية والصديقة، مؤكدة أن نجاح هذه الدورة واستقطابها لمئات المتخصصين عبر قارات العالم يُعد شهادة ثقة دولية في الإمكانات العلمية والبحثية لمركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، مشيرةً إلى أن المعهد يستهدف استمرار هذه الشراكات الإقليمية ونقل الخبرات المعملية الحديثة بما يعزز منظومة الأمن الغذائي العربي ويحقق مبدأ «الصحة الواحدة» لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
وشهدت الدورة على مدار خمسة أيام جلسات علمية مكثفة قدمها نخبة من خبراء المعمل المرجعي الدولي المعتمد لمرض البروسيلا (WOAH)، وتناولت الجلسات: تناول وبائية المرض محلياً وإقليمياً ودولياً، وطرق جمع ونقل وحفظ العينات، وحياتية البكتيريا في منتجات الألبان والإبل والحيوانات البرية، وإجراءات إعلان خلو المناطق والدول طبقاً لمعايير (WOAH)، فضلا عن اللقاحات المختلفة لحماية الحيوانات وأثرها على التشخيص، واشتراطات نقل المواد المعدية بالطرق الجوية وفق معايير WOAH، و تقنيات التحليل الجيني لميكروب البروسيلا باستخدام التسلسل الجيني الحديث (Next Generation Sequencing - NGS).

وتضمن البرنامج التدريبي عرض وسائط مرئية وفيديوهات توضيحية لتعزيز الفهم التطبيقي لدى المشاركين، وشملت: تطبيقات الأمان الحيوي
والتشخيص السيرولوجي والجزيئي وإجراءات سحب ونقل العينات.
واُختتمت الدورة بإجراء المناقشات المفتوحة والاختبار النهائي وتقييم البرنامج، وسط إشادة واسعة بالمستوى العلمي والتنظيمي الرفيع للحدث.

الصحة الحيوانية البروسيلا مرض البروسيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

غسيل الدجاج

بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة درجات الحرارة مع بدء الدراسة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

ترامب يصل إيرلندا للقاء زعماء البلاد وحضور البطولة المفتوحة للجولف

السفير رؤوف سعد

سفيرنا السابق في روسيا: دول بريكس لا تحارب الدولار.. وتسعى لحل أزمة الديون

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي

مودي وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد