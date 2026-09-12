«البروسيلا» تحت المجهر.. خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات التشخيص

اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية تحت عنوان «التشخيص المعملي لمرض الإجهاض المعدي (البروسيلا)»، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية .

وجاءت الدورة بمشاركة واسعة واهتمام إقليمي ودولي كبير عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، حيث شهدت إقبالاً استثنائياً، وبلغ إجمالي المتدربين 540 متدرباً، ممثلين لـ 23 دولة حول العالم، كما شارك من مصر 170 متدرباً من مختلف القطاعات البحثية والحقلية والأكاديمية، شملت: معهد بحوث الصحة الحيوانية، معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية.

وافتُتح فعاليات الدورة البروفيسور إبراهيم أدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والذي أعرب فيها عن حرص المنظمة على بناء القدرات العربية وتوحيد الجهود لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.

من ناحيتها ألقت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الضوء على أهمية هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة الكوادر البيطرية وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية في الاكتشاف المبكر لمرض البروسيلا، لما يشكله من تهديد مباشر للثروة الحيوانية والصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان.

واستعرضت عيد الدور المحوري والمكانة الاستراتيجية لـ المعمل المرجعي الدولي لمرض البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والمعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، كمركز تميز دولي يساهم مكافحة وتشخيص المرض و دعم مفهوم «الصحة الواحدة»

وأعربت مدير المعهد عن خالص شكرها وتقديرها للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ولجميع المحاضرين والمتدربين المشاركين من مصر والدول العربية والصديقة، مؤكدة أن نجاح هذه الدورة واستقطابها لمئات المتخصصين عبر قارات العالم يُعد شهادة ثقة دولية في الإمكانات العلمية والبحثية لمركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، مشيرةً إلى أن المعهد يستهدف استمرار هذه الشراكات الإقليمية ونقل الخبرات المعملية الحديثة بما يعزز منظومة الأمن الغذائي العربي ويحقق مبدأ «الصحة الواحدة» لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.

وشهدت الدورة على مدار خمسة أيام جلسات علمية مكثفة قدمها نخبة من خبراء المعمل المرجعي الدولي المعتمد لمرض البروسيلا (WOAH)، وتناولت الجلسات: تناول وبائية المرض محلياً وإقليمياً ودولياً، وطرق جمع ونقل وحفظ العينات، وحياتية البكتيريا في منتجات الألبان والإبل والحيوانات البرية، وإجراءات إعلان خلو المناطق والدول طبقاً لمعايير (WOAH)، فضلا عن اللقاحات المختلفة لحماية الحيوانات وأثرها على التشخيص، واشتراطات نقل المواد المعدية بالطرق الجوية وفق معايير WOAH، و تقنيات التحليل الجيني لميكروب البروسيلا باستخدام التسلسل الجيني الحديث (Next Generation Sequencing - NGS).

وتضمن البرنامج التدريبي عرض وسائط مرئية وفيديوهات توضيحية لتعزيز الفهم التطبيقي لدى المشاركين، وشملت: تطبيقات الأمان الحيوي

والتشخيص السيرولوجي والجزيئي وإجراءات سحب ونقل العينات.

واُختتمت الدورة بإجراء المناقشات المفتوحة والاختبار النهائي وتقييم البرنامج، وسط إشادة واسعة بالمستوى العلمي والتنظيمي الرفيع للحدث.