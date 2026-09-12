مصر تتطلع لرئاسة البريكس.. أبرز رسائل الرئيس السيسي من قمة نيودلهي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «البريكس»، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة قادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مركز «بهارات ماندابام» للمؤتمرات، مقر انعقاد القمة، حيث التُقطت صورة تذكارية جمعت الزعيمين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شارك عقب ذلك في الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي حملت عنوان «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف».

وشهدت الجلسة اعتماد «إعلان نيودلهي الصادر عن قادة تجمع البريكس» وثيقةً ختامية للقمة، إلى جانب إطلاق طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 20 عامًا على طرح فكرة تأسيس التجمع.

الرئيس السيسي: البريكس إطار مهم لتعزيز التعاون بين دول الجنوب

وخلال الجلسة، ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر، أكد خلالها أهمية اجتماعات «البريكس» في تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل المشترك وتحويله إلى أدوات تنفيذية وعملية تستجيب للتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه دول التجمع.

وقال الرئيس إن العالم يمر بمرحلة تشهد أزمات متشابكة تمتد تداعياتها إلى الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن تجمع «البريكس» يكتسب أهمية خاصة باعتباره إطارًا يضم دولًا رئيسية في الجنوب العالمي، وقادرًا على الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز التعاون «جنوب–جنوب».

وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للجهود التي تبذلها الرئاسة الهندية لتجمع «البريكس»، من أجل ترجمة أولويات الرئاسة إلى مشروعات وأنشطة عملية في مختلف مسارات التعاون.

السيسي: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بالاقتصاد العالمي

وأكد الرئيس السيسي أن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية.

وأشار إلى أن مصر، بحكم موقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية، تولي أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية.

ودعا إلى مواصلة البناء على ما تحقق في إطار «البريكس»، وتوظيف إمكانات الدول الأعضاء في إقامة مشروعات وبرامج محددة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتنوع مصادر النمو، وتعزز الإنتاجية، وتقلص الفجوات التنموية والتكنولوجية.

مصر تدعم إصلاح النظام المالي الدولي

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي، أكد الرئيس أن مصر تقدر الجهود المبذولة داخل تجمع «البريكس» لإصلاح الهيكل المالي الدولي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، إلى جانب تعزيز دور «بنك التنمية الجديد».

كما أشار إلى اعتماد استراتيجية البنك للفترة من 2027 إلى 2031، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الاستجابة للاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء.

الأمن الغذائي والمائي والطاقة على رأس الأولويات

وشدد الرئيس السيسي على الأهمية المتزايدة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد التي تواجهها الدول النامية.

وأكد أهمية تبني مقاربة متكاملة تراعي الترابط بين هذه الملفات، مشيرًا إلى التقدم الذي شهده التعاون في مجالي الزراعة والبيئة، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والإدارة المستدامة للموارد المائية.

ولفت الرئيس إلى مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون في مجال تغير المناخ، وتيسير وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي، ودعم انتقال عادل وواقعي نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات، مع مراعاة اختلاف الظروف والأعباء واحتياجات التنمية.

مصر تتطلع لرئاسة تجمع «البريكس»

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تنظر إلى تجمع «البريكس» باعتباره فرصة واعدة وإطارًا فعالًا لبناء شراكات عملية، وتطوير منظومة اقتصادية دولية أكثر توازنًا وقدرة على تلبية تطلعات الدول والشعوب.

وشدد على استعداد مصر لمواصلة الإسهام بصورة بناءة في أعمال التجمع، من خلال دعم المشروعات المشتركة وتعزيز الشراكات والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في دعم التجارة والاستثمار والربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر إلى رئاسة الصين المقبلة لتجمع «البريكس»، والبناء على ما حققته الرئاسة الهندية، ومواصلة تطوير أجندة التجمع وتعزيز الشراكة بين دوله.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «البريكس» في المستقبل القريب، والتزامها بمواصلة العمل الوثيق مع الدول الأعضاء لتطوير التعاون في مختلف المجالات، وتحويل الإمكانات والقدرات إلى شراكات ملموسة تدعم التنمية وتحقق المصالح المشتركة.

فعاليات على هامش القمة

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي، عقب انتهاء الجلسة، مع قادة الدول ورؤساء الوفود في تفقد معرض «مرور عشرين عامًا على تدشين تجمع البريكس».

كما يشارك الرئيس في فعالية «زراعة الأشجار» التي تنظمها الرئاسة الهندية لتجمع «البريكس»، قبل التقاط الصورة الجماعية الرسمية لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين في القمة.