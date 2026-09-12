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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : مشاركة السيسي بقمة بريكس تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة تجمع «بريكس» تعكس تنامي الدور المصري على الساحة الدولية، وتؤكد نجاح الدولة في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الاقتصادية، بما يمنح مصر مساحة أكبر للتحرك والاستفادة من التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال غنيم إن أهمية المشاركة المصرية في «بريكس» تتجاوز مجرد الحضور السياسي، حيث يمثل التجمع فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة في ظل الوزن المتزايد للدول الأعضاء واتساع أسواقها، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للاستفادة من هذا التكتل، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وقناة السويس وشبكة البنية الأساسية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم العائد الاقتصادي من عضوية مصر في «بريكس»، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات، واستقطاب استثمارات نوعية، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعات، بما يدعم الإنتاج المحلي ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار غنيم إلى أن التحرك المصري داخل «بريكس» يأتي في توقيت مهم يشهد إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد والتجارة عالميًا، مؤكدًا أن مصر قادرة على تحويل موقعها داخل التجمع إلى فرصة لتعزيز تنافسيتها وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة مع امتلاكها إمكانات كبيرة تجعلها بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والعربية ومركزًا واعدًا للتجارة والخدمات اللوجستية.

الدكتور السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة تجمع «بريكس» الاقتصاد العالمي

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