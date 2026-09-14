الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية توفر غرفة العمليات وإدارة دورة «القاهرة 2026»

الجامعة شريك تكنولوجي للدورة.. وغرفة العمليات تتابع خطوط سير الحافلات والمنافسات والنتائج لحظيًا

تستضيف الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية غرفة العمليات وإدارة الدورة، باعتبارها الشريك التكنولوجي للدورة، حيث سخرت الجامعة إمكاناتها وتجهيزاتها التكنولوجية دعمًا لأعمال الدورة، بما يسهم في متابعة وإدارة مختلف الفعاليات والمنافسات، وتنسيق أعمال اللجان والجهات المشاركة، في إطار الدعم التكنولوجي والتنظيمي لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026».

وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة لمتابعة مختلف جوانب الدورة، حيث تتولى متابعة خطوط سير الحافلات ونقل الوفود، والرصد المباشر للمواقع المختلفة للمنافسات، إلى جانب متابعة النتائج التي يتم تسجيلها في مختلف الألعاب، بما يتيح لإدارة الدورة متابعة سير المنافسات والفعاليات لحظيًا، والتعامل السريع مع المستجدات، ودعم انتظام أعمال الدورة.

وشهدت غرفة العمليات زيارة وفد من الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، للاطلاع على آليات العمل والمنظومة التكنولوجية المستخدمة في متابعة وإدارة الدورة، والتعرف على الإمكانات التي توفرها الغرفة لدعم أعمال اللجان المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة دورة «القاهرة 2026»، مشيدًا بما توفره الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية من إمكانات تكنولوجية تسهم في دعم أعمال الدورة ومتابعة المنافسات والفعاليات، مؤكدًا أن التكامل بين مختلف الجهات المشاركة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الدورة وخروجها بصورة تليق بمصر وبمشاركة شباب الجامعات الإفريقية.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن غرفة العمليات تمثل محورًا أساسيًا في منظومة إدارة ومتابعة «القاهرة 2026»، لما توفره من متابعة مستمرة لحركة الوفود والمنافسات والنتائج، مشيرًا إلى أن الدعم التكنولوجي الذي تقدمه الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية يسهم في تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف اللجان، وسرعة التعامل مع المستجدات، بما يدعم انتظام أعمال الدورة.

وأكد الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن الجامعة سخرت جميع إمكاناتها التكنولوجية والبشرية لدعم دورة «القاهرة 2026»، ولم تدخر جهدًا في تلبية متطلبات العمل واحتياجات إدارة الدورة، حرصًا على خروجها بصورة مشرفة تليق بمصر ومكانتها وبحجم المشاركة الإفريقية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير مختلف سبل الدعم اللازمة لإدارة الدورة، وتسخير خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لخدمة هذا الحدث الإفريقي.

وأوضح المهندس أحمد الدسوقي، مدير نظم المعلومات بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والشريك التكنولوجي للدورة، أن فريق نظم المعلومات بالجامعة تولى تطوير وتنفيذ المنظومة التكنولوجية المتكاملة لدورة «القاهرة 2026»، والتي شملت نظام التقديم والاعتماد، وتطبيق الهاتف المحمول، والموقع الإلكتروني للدورة، إلى جانب تجهيز غرفة العمليات بالأنظمة والإمكانات التكنولوجية اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة أسهمت في تحقيق متابعة لحظية ومتكاملة لمختلف جوانب الدورة، من خلال متابعة خطوط سير الحافلات والوفود، والرصد المباشر للمواقع المختلفة للمنافسات، ومتابعة النتائج أولًا بأول، بما أتاح سرعة الوصول إلى المعلومات وتبادلها بين الجهات واللجان المعنية، وسرعة التعامل مع المستجدات، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التنسيق والإدارة خلال فعاليات الدورة، مؤكدًا أن فريق نظم المعلومات، ومن بينهم عمار وائل والمهندس محمد القرم، شارك في تطوير وتشغيل ومتابعة هذه المنظومة بما أسهم في تقديم تجربة تكنولوجية متكاملة داعمة لنجاح الدورة.

وتعكس مشاركة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية كشريك تكنولوجي للدورة حرص مؤسسات التعليم العالي على توظيف إمكاناتها وخبراتها التكنولوجية في دعم الفعاليات والأنشطة الجامعية الكبرى، والاستفادة من التحول الرقمي في تطوير أساليب الإدارة والمتابعة والتنسيق، بما يسهم في خروج دورة «القاهرة 2026» بصورة تليق بحجم المشاركة الإفريقية.

وتأتي الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد/ جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.