د. منى جلال: تركيب السن بعد أسبوعين من الزراعة ممكن ولكن بضوابط

قالت الدكتورة منى جلال إن تركيب التاج بعد أسبوعين من زراعة الأسنان يمكن أن يتم في بعض الحالات، لكنه ليس مناسبًا لجميع المرضى، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على مجموعة من الضوابط الخاصة بكل حالة.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "الدكتور" على قناة "القاهرة والناس"، أن المريض صغير السن، والذي يتمتع بكثافة عظم جيدة، وطول زرعة مناسب وقوة مناسبة، يمكن في حالته إجراء ما يسمى "إميديت لودينج"، أي وضع التاج أو التركيبة بعد أسبوعين من الزراعة.

وأكدت أن التركيب بعد فترة قصيرة لا يمكن أن يتم لمجرد رغبة المريض في السفر أو الاستعجال، موضحة أن الحالة المثالية قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، بينما توجد حالات يمكن فيها تركيب التاج قبل ذلك وفقًا لحالتها.

وأشارت إلى أنه حتى في الحالات التي تسمح بالتحميل المبكر، يمكن وضع تركيبة لا يتم الضغط عليها أثناء العض، بحيث تكون بعيدة عن الضغط، ثم يتم تحميلها بعد أن تصبح الزرعة قادرة على تحمل القوة.