خلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص حاول التعدي على راكب بمفك حديدي بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" ممسكاً بيده أداة حادة بمحاولة التعدي على أحد الركاب بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.







بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11/ الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وقائد سيارة "ميكروباص" لخلافات بينهما حول الأجرة قام على أثرها قائد السيارة بمحاولة التعدى عليه باستخدام "مفك حديدى" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشاده ضبط (المفك المستخدم فى التعدى).

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.