"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقدًا لإنشاء محطة محولات حقل الرزاق بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم عقدًا مع شركة خالدة للبترول، ومثل الشركة في التوقيع المهندس معتز أحمد عاطف، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والمهندس برايان هراديسكي، المدير العام.



وأوضحت الشركة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن العقد يتضمن إنشاء وربط محطة محولات حقل الرزاق جهد 11/66 ك.ف، بسعة 1×40 ميجافولت أمبير، من النوع GIS، إلى جانب تنفيذ خطوط الربط بالشبكة القومية الموحدة بنظام تسليم مفتاح، بهدف رفع كفاءة عمليات الإنتاج البترولية، بما يسهم في توفير التغذية الكهربائية اللازمة لحقل بترول الرزاق، ورفع كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية بالموقع.



وأكدت رئيسة الشركة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خططها لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها، بما يواكب احتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، موضحةً أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على استقرار الشبكة، وتعزيز قدرتها على مجابهة الأحمال المتزايدة، وتوفير التغذية الكهربائية الآمنة والمستقرة لمختلف القطاعات في كافة أنحاء الجمهورية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.