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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: فتح باب التقديم للطالبات المرشحات من وزارة الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقديم للدفعة الثانية من الطالبات المرشحات من وزارة الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بنات، نظام الخمس سنوات، التابع لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، والكائن بشارع شوبير، ميدان الحلمية، القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٦م – ٢٠٢٧م، وذلك وفقًا لترشيحات وزارة الصحة.

فتح باب التقديم للطالبات المرشحات من وزارة الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بنات

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم الأوراق المطلوبة وهي:

  1. استمارة نجاح إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لعام ٢٠٢٦م، وصورة منها.
  2. شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، وصورة منها.
  3. أصل بيان نجاح الصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي.
  4. عدد ٦ صور شخصية حديثة للطالبة، مكتوب عليها الاسم رباعي.
  5. صورة بطاقة ولي الأمر، مع مطابقتها بالأصل، وفي حالة الوفاة تُقدَّم صورة شهادة الوفاة.
  6. دوسيه كبسولة لحفظ الأوراق.
  7. بيان نقل من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي.
  8. طباعة خطاب الترشيح.

أسماء الطالبات المرشحات من وزارة الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بنات

وناشدت وزارة الأوقاف الطالبات المرشحات من وزارة الصحة الحضور إلى مقر المعهد للتقدم بالأوراق المطلوبة، وذلك يومي الأربعاء الموافق ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م، والخميس الموافق ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

ويمكن لمن يرغب في الاطلاع على أسماء الطالبات المرشحات من وزارة الصحة الضغط هنا

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