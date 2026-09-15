أكد مصدر أمني عراقي، انسحاب القوات الأمريكية من إقليم كردستان مستمر يوميا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال مصدر أمني عراقي:" القوات الأمريكية ستكمل انسحابها من إقليم كردستان قبل نهاية الشهر الحالي".

وفي وقت سابق، صرح سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني ​​في العراق، بأن السلطات العراقية ضبطت داخل البلاد منصة لإطلاق الطائرات المسيرة كانت قد استُخدمت في هجوم استهدف خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب".

وقال معن في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية: "بذلت قوة مهام استخباراتية وأمنية جهوداً كبيرة ونجحت في تحديد موقع منصة الإطلاق وضبطها داخل الأراضي العراقية".