أكد مصدر أمني عراقي، انسحاب القوات الأمريكية من إقليم كردستان مستمر يوميا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .
وقال مصدر أمني عراقي:" القوات الأمريكية ستكمل انسحابها من إقليم كردستان قبل نهاية الشهر الحالي".
وفي وقت سابق، صرح سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، بأن السلطات العراقية ضبطت داخل البلاد منصة لإطلاق الطائرات المسيرة كانت قد استُخدمت في هجوم استهدف خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب".
وقال معن في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية: "بذلت قوة مهام استخباراتية وأمنية جهوداً كبيرة ونجحت في تحديد موقع منصة الإطلاق وضبطها داخل الأراضي العراقية".