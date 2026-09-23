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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء اليابان تعرب عن القلق إزاء تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاستقرار الاقليمي والدولي

رئيسة وزراء اليابان تعرب عن القلق إزاء تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاستقرار الاقليمي والدولي
رئيسة وزراء اليابان تعرب عن القلق إزاء تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاستقرار الاقليمي والدولي
أ ش أ

أعربت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي عن القلق إزاء تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على الاستقرار الاقليمي والدولي .

ووصفت تاكايتشي - في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين في نيويورك - الوضع في الشرق الأوسط بأنه أصبح "محموما" .

وحذرت من أن حرية الملاحة في مضيق هرمز أصبحت في خطر، في ظل أهمية الممر الملاحي الحيوي لحركة التجارة والطاقة العالمية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة وسلامة حركة السفن.

كما حذّرت من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين حول العالم، مؤكدة في الوقت نفسه التزام بلادها بمسؤولياتها تجاه الأمم المتحدة، .

في السياق ذاته.. قالت رئيسة الوزراء إن اليابان ستواصل الوفاء بمسؤولياتها تجاه الأمم المتحدة، مشددة على أهمية التعاون الدولي في التعامل مع الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم.

وأكدت رئيسة وزراء اليابان اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، مشيرة إلى السعي لتحويل إفريقيا إلى شريان للنمو والازدهار، عبر دعم التنمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم مصالح شعوب القارة وشركائها الدوليين.

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الجمعية العامة للأمم المتحدة حرية الملاحة في مضيق هرمز

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