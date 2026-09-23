محافظ البحر الأحمر يبحث شكاوى المواطنين في الإسكان والأراضي والمرافق والاستثمار

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين، لبحث مطالبهم وشكاواهم في عدد من الملفات الخدمية والتنموية، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ورئيس حي شمال الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الجهات والمديريات المعنية.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى مطالب المواطنين وشكاواهم، التي شملت ملفات الإسكان والأراضي والأملاك، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاستثمار والأنشطة التجارية، إلى جانب المرافق والتراخيص وتقنين الأوضاع.

توجيهات بفحص كل شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة

ووجّه البرقي مسؤولي الجهات المختصة بدراسة الحالات التي عرضها المواطنون كلٌّ على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع الإسراع في التعامل مع الشكاوى التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

كما وجّه بمتابعة الموضوعات التي تحتاج إلى تنسيق بين أكثر من جهة، لضمان استكمال الإجراءات والوصول إلى حلول عملية في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين وفحصها بدقة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حلول واضحة وواقعية وفقًا للإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة لكل ملف.

استمرار استقبال شكاوى المواطنين

وتواصل إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة البحر الأحمر استقبال الطلبات والشكاوى، وفحصها وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وتستهدف اللقاءات الجماهيرية الدورية إتاحة قناة مباشرة أمام المواطنين لعرض مطالبهم ومشكلاتهم، ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الجهات التنفيذية بشأن الملفات المطروحة.