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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون يكشف موقفه من انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

كشف محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، حقيقة حصول النادي على نسبة مالية من انتقال محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق، إلى طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس، أن المقاولون العرب لا يحصل على أي نسبة مالية من انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، موضحًا أن اللاعب رحل عن ليفربول في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي.

وقال محمد عادل: «لا نحصل على أي نسبة من انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، لأن اللاعب انتقل إلى النادي التركي بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي».

وأضاف: «محمد صلاح اسم كبير خرج من نادي المقاولون العرب، ونحن سعداء بكل ما حققه خلال مسيرته، ونتمنى أن يواصل أبناء النادي السير على خطاه وتحقيق النجاح في الملاعب الأوروبية».

3 مواهب من المقاولون في أوروبا

وتحدث المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب عن سياسة النادي في اكتشاف المواهب وتجهيزها للاحتراف الخارجي، كاشفًا عن وجود 3 لاعبين من قطاع الناشئين يخوضون حاليًا فترات معايشة في أوروبا.

وأوضح: «لدينا حاليًا 3 لاعبين من المقاولون العرب في فترات معايشة بأوروبا، وأثق في قدرتهم على السير على خطى محمد صلاح، ولدينا مواهب مميزة ونحاول دائمًا منح اللاعبين المميزين الفرصة للوصول إلى أعلى المستويات».

وشدد محمد عادل على أن تجربة محمد صلاح تمثل نموذجًا مهمًا للاعبي قطاع الناشئين داخل المقاولون العرب، مؤكدًا استمرار النادي في اكتشاف المواهب وصقلها ومنحها الفرصة للوصول إلى الفريق الأول ثم الاحتراف الخارجي.

المقاولون ينفي بيع قطاعات الناشئين

في سياق آخر، نفى محمد عادل ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن بيع قطاعات الشباب والناشئين في نادي المقاولون العرب بهدف الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقال: «لا صحة لما يتردد عن بيع قطاعات الشباب بالنادي من أجل الاستثمار، وما يثار في هذا الشأن غير صحيح».

وتابع: «هناك بعض أولياء الأمور الذين يصرون على الدفع بأبنائهم للمشاركة رغم أنهم غير مؤهلين لذلك من الناحية الفنية، وعندما لا يتم اختيار أبنائهم تبدأ هذه الأحاديث والشائعات حول وجود بيع أو استثمار في قطاعات الناشئين».

وأكد المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب حرص إدارة النادي على تطبيق معايير واضحة في اختيار اللاعبين بقطاعات الناشئين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو اكتشاف العناصر التي تمتلك الموهبة الحقيقية والعمل على تطويرها، بما يؤهلها للوصول إلى الفريق الأول والاحتراف الخارجي.

واختتم محمد عادل تصريحاته بالتأكيد على استمرار المقاولون العرب في أداء دوره في اكتشاف وتقديم المواهب، والعمل على تجهيز جيل جديد قادر على تكرار تجارب اللاعبين الذين خرجوا من النادي ونجحوا في الوصول إلى أعلى المستويات، وعلى رأسهم محمد صلاح.

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