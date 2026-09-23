ارتفاع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة إلى 2.2 % في أغسطس الماضي

كشفت البيانات الرسمية في سنغافورة ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 2.2 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، في مقابل 2 في المائة خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الأربعاء/ أن هذا المعدل يعد الأعلى الذي يتم تسجيله منذ سبتمبر 2024.

وأفادت سلطة النقد في سنغافورة ووزارة التجارة والصناعة - في بيان مشترك - بأن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة معدلات التضخم في قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والمواد الغذائية والسلع الأخرى.

وقد ارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 2% في شهر أغسطس، في مقابل 1.7% في شهر يوليو، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وخدمات النقل.

كما ارتفع معدل التضخم في قطاع التجزئة والسلع الأخرى إلى 1.8% في شهر أغسطس في مقابل 1.4% في شهر يوليو، مدفوعا بارتفاع التضخم في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.

كما شهد تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 2.3% في شهر أغسطس في مقابل 2.2% في شهر يوليو.

ولفت البيان إلى أن أسعار النفط العالمية لا تزال مرتفعة وتتسم بالتقلب، في حين من المتوقع أن تؤدي الظروف الجوية غير المواتية إلى انخفاض المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة.