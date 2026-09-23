ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية بالمنوفية

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية وأماكن تداول وبيع اللحوم ، لضبط السلع مجهولة المصدر، والتصدي للممارسات المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقد تمكنت مديرية الطب البيطري من ضبط لحوم بلدية ومصنعات ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمدينة السادات بإجمالي وزن ربع طن تقريباً وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة.