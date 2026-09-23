افتتاح عيادة العلاج الطبيعي بجامعة المنوفية الأهلية

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عيادة العلاج الطبيعي بجامعة المنوفية الأهلية، في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومتها الطبية والعلاجية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية التي تقدمها، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والتخصصية التي تمتلكها الجامعة في خدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى، والمحاسب محمد سعيد أمين عام جامعة المنوفية الأهلية والدكتور يوسف البعلاوى مدير برنامج العلاج الطبيعي ومنسقى البرنامج، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ببرنامج العلاج الطبيعي والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن افتتاح عيادة العلاج الطبيعي يمثل إضافة جديدة للمنظومة الصحية بجامعة المنوفية الأهلية، ويعكس اهتمام الجامعة بتوفير خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة وفق أسس علمية حديثة، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب برنامج العلاج الطبيعي، وإتاحة بيئة عملية متطورة تساعدهم على اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على تطوير خدماتها الطبية بصورة مستمرة، بما يحقق التكامل بين التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن العيادة تقدم مجموعة متنوعة من خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المرضى.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن جامعة المنوفية الأهلية لا تقتصر رسالتها على تقديم تعليم جامعي متميز، وإنما تمتد إلى المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتوفير الخدمات الصحية المتخصصة، مؤكدًا أن تطوير القطاع الطبي والعلاجي يأتي ضمن أولويات الجامعة، في ظل ما تمتلكه من كليات وبرامج وإمكانات علمية متخصصة.

وقام الدكتور أحمد القاصد بتفقد العيادة والخدمات العلاجية والتأهيلية المتخصصة التى تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بجامعة المنوفية الأهلية والتى تشمل:

- العلاج الطبيعي لأمراض العظام وجراحاتها.

- التأهيل الرئوي وتأهيل القلب والأوعية الدموية.

- العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب وجراحاتها.

- العلاج الطبيعي للأطفال وجراحاتهم.

- العلاج الطبيعي لصحة المرأة.

- العلاج الطبيعي للتورم الليمفاوي.

- العلاج الطبيعي للمسنين.

وتعكس هذه الخدمات توجه العيادة نحو تقديم رعاية علاجية وتأهيلية متكاملة لمختلف الفئات العمرية والحالات المرضية، من خلال برامج تأهيلية يتم إعدادها وفق طبيعة كل حالة واحتياجاتها.

وأكدت الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن افتتاح عيادة العلاج الطبيعي يعكس حرص جامعة المنوفية الأهلية على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يتيح للطلاب الاحتكاك المباشر بالممارسة المهنية في إطار علمي منظم.

وأوضحت أن العيادة تمثل منصة تدريبية مهمة لطلاب برنامج العلاج الطبيعي، تتيح لهم تطبيق ما يكتسبونه من معارف ومهارات خلال الدراسة، والتعرف بصورة عملية على أساليب التقييم والتشخيص والتأهيل المختلفة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

وأضافت أن الجامعة تواصل العمل على تطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في التخصصات الطبية، مؤكدة أن الاهتمام بالتدريب العملي يمثل أحد المحاور الأساسية لإعداد خريج قادر على المنافسة والتميز والاندماج في سوق العمل.

وأكد الدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبي بجامعة المنوفية الأهلية أن افتتاح عيادة العلاج الطبيعي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الطبية بالجامعة، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة وفق منهج علمي متكامل.

وأشار إلى أن العلاج الطبيعي أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية الحديثة، لما يقدمه من دور مهم في تحسين الحركة والوظائف البدنية، ودعم مراحل التعافي والتأهيل بعد الإصابات والعمليات الجراحية، إلى جانب التعامل مع العديد من الحالات المزمنة والعصبية والعضلية والحركية.

وأضاف أن العيادة تسعى إلى تقديم خدمة علاجية آمنة ومتخصصة، مع الاهتمام بالتقييم الدقيق للحالات ووضع البرامج التأهيلية المناسبة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمرضى، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية بالجامعة بما يتواكب مع المعايير العلمية الحديثة.

وأوضح الدكتور يوسف البعلاوى مدير برنامج العلاج الطبيعي أن العيادة تمثل بيئة تطبيقية متكاملة تتيح لطلاب البرنامج الاستفادة من الإمكانات والتخصصات المتاحة، والتدريب على التعامل مع الحالات المختلفة، بما يدعم بناء خبراتهم المهنية منذ سنوات الدراسة.

وأشار إلى أن تنوع الخدمات المقدمة داخل العيادة يتيح للطلاب التعرف على مجالات متعددة للعلاج الطبيعي، من بينها التأهيل العضلي والعظمي والعصبي، وتأهيل الأطفال، وصحة المرأة، والتأهيل الرئوي والقلب والأوعية الدموية، وعلاج التورم الليمفاوي، ورعاية وتأهيل كبار السن.

وأكد أن البرنامج يحرص على ربط المحتوى الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات الطلاب في التقييم والتأهيل والتعامل مع المرضى، بما يسهم في تخريج كوادر متخصصة تمتلك المعرفة العلمية والمهارات المهنية اللازمة للعمل في مختلف مجالات العلاج الطبيعي.

وأضاف أن العيادة تمثل مساحة مهمة للتكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية، وقادرة على التعامل مع التطورات الحديثة في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل.

وتواصل جامعة المنوفية الأهلية العمل على تطوير إمكاناتها وبرامجها الأكاديمية والخدمية، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، ويعزز من دورها في تقديم نموذج جامعي يجمع بين جودة التعليم وكفاءة التدريب والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.