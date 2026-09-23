السفير عاطف سالم: إسرائيل تريد تفتيت 18% من الدولة الفلسطينية وتحويلها لروابط القرى

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن هناك توجهات إسرائيلية تستهدف تفتيت جزء من الدولة الفلسطينية وتحويله إلى ما يُسمى «روابط القرى».

وأوضح سالم، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل «عايزة تفتت 18% من الدولة، وده اللي بيسموه روابط القرى»، مضيفًا أن هذا الطرح يأتي، بحسب تصريحاته، في ظل استمرار الحديث عن مستقبل الدولة الفلسطينية.

وتطرق السفير عاطف سالم أيضًا إلى ملف مياه النيل، قائلًا إن إسرائيل تريد وصول مياه النيل إليها، وإن الخطط المرتبطة بهذا الملف «مفتوحة ومش هتتقفل».