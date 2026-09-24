قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانتخابات البرلمانية المغربية.. نسبة المشاركة تبلغ 38.02%
مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-9-2026 والقنوات الناقلة
ماذا يحدث عند قراءة سورة يس يوميا؟.. اغتنمها بعد الفجر لهذه الأسباب
واشنطن وبكين تمددان الهدنة التجارية حتى يناير 2027.. تحركات جديدة لتهدئة التوتر الاقتصادي
فوائد بقاء المسلم متوضئًا طوال الوقت.. 8 أسرار يغفلها الكثيرون
ترامب وميلانيا يصلان إلى قاعدة أندروز استعدادًا لاستقبال الرئيس الصيني
اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة بحرية بناء على مقترحات مصر والهند وتركيا
99 % تثبيت.. هاني جنينة يكشف موقف الفائدة والتضخم
الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك
حكم سماع الرقية الشرعية أثناء النوم من الهاتف؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد انتشار الفيديو.. عقوبة المتهمين باقتياد شخص داخل سيارة ربع نقل بالمنوفية

المتهمين
المتهمين
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بالتعدى بالضرب على شخص آخر وإقتياده داخل سيارة ربع نقل بالمنوفية .

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 21 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بين طرف أول: ( عاطل "له معلومات جنائية ، مصاب بكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) ، وطرف ثان: (6 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية وأحدهم مصاب بجروح قطعية متفرقة " – مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات ) لخلافات بينهم بسبب المزاح تعدى خلالها الطرف الأول على المصاب من الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض، فقام على إثر ذلك الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته ، وإقتياده بسيارة ربع نقل قيادة أحد أفراد الطرف الثانى وإنزاله على مسافة من مكان الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بحوزتهم ( سلاح أبيض - عصا خشبية - سيارة ربع نقل " المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى الضرب سيارة ربع نقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

الزمالك

الزمالك يدرس إعارة موهبة الفريق في يناير بعد رحيل بيزيرا

حالة الطقس

«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

محمد هاني وياسر إبراهيم

الأهلي يغلق ملف تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم ويرحب برحيلهما في يناير | خاص

ترشيحاتنا

والدولار

خبير اقتصادي: الحرب أبطأت بعض القطاعات.. وأخرى حققت أرباحًا استثنائية والدولار تحت السيطرة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية.. الأرصاد: تدشين منظومة للإنذار المبكر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وزارة الزراعة

من رصد التعديات إلى دعم التصدير.. «الزراعة» تكشف مكاسب التحول الرقمي للحيازات

بالصور

بـ بوكلات فى الشعر.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت
طريقة عمل شوربة الفول النابت
طريقة عمل شوربة الفول النابت

السيارات الصينية تقترب من ربع مبيعات الهجين في أوروبا.. وBYD وMG في المقدمة

شركات السيارات الصينية
شركات السيارات الصينية
شركات السيارات الصينية

ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها

ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها
ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها
ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد