تتجاوز 1100 حصان.. ماذا تقدم مرسيدس GT 2027 الخارقة

تعد مرسيدس GT 2027 واحدة من أبرز سيارات العلامة الألمانية، وتقدم بتصميم عصري مع قدرات فنية مرتفعة تضعها ضمن السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء القوي، ضمن عائلة الكوبيه.

محركات مرسيدس GT 2027

تعتمد مرسيدس AMG GT 2027 في نسخها الجديدة على منظومة حركة كهربائية بالكامل تضم ثلاثة محركات، مع نظام دفع كلي AWD وناقل حركة أوتوماتيكي، وتبدأ الخيارات مع فئة AMG GT 55 التي تصل قوتها الإجمالية إلى 805 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 1800 نيوتن متر.

مرسيدس GT 2027

أما النسخة الأعلى AMG GT 63، فتنتقل بالأداء إلى مستوى مختلف، إذ تعتمد أيضًا على ثلاثة محركات كهربائية مع نظام دفع كلي، لكن القوة الإجمالية ترتفع إلى 1153 حصانًا، ويضع هذا الرقم السيارة ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.

تسارع مرسيدس GT 2027

وتكشف أرقام الأداء عن الفارق بين النسختين، حيث تستطيع AMG GT 55 التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 2.4 ثانية، بينما تحتاج AMG GT 63 إلى 2.3 ثانية فقط للوصول من 0 إلى 100 كم في الساعة.

مرسيدس GT 2027

بطارية مرسيدس GT 2027

تحصل النسختان على بطارية بسعة 106 كيلوواط ساعة، مع دعم الشحن السريع بالتيار المستمر، وتستخدم السيارة جهدًا يبلغ 600 فولت، وتستطيع رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 11 دقيقة، وفي نسخة AMG GT 63 تصل قدرة المحول إلى 600 كيلوواط.

تصميم مرسيدس GT 2027

تحمل السيارة مرسيدس GT 2027 أبعادًا كبيرة تتناسب مع طبيعتها الكوبيه الفاخرة رباعية الأبواب، إذ يبلغ طولها 5,094 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,959 مم وارتفاعها إلى 1,411 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,040 مم.

مرسيدس GT 2027

وتأتي مرسيدس GT 2027 بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعتمد جميعها على تقنية LED. كما ترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم بقياس 21 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي، بينما تحصل المرايا الخارجية على مجموعة من الوظائف، وسقف بانورامي.