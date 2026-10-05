أرخص 5 سيارات صينية ويابانية في مصر.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامات الصينية واليابانية، والتي تتنوع بحسب بلد التجميع، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، والعناصر الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات صينية ويابانية في مصر.

جاك S2

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر 760,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

دعمت نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان صني بخيارات تتعلق بناقل الحركة والتجهيزات، منها مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتتراوح أسعار السيارة بين 665,000 و 835,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

تستمد السيارة سوزوكى سويفت ديزاير قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 885,000 جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

تأتي بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 695,000 وصولًا إلى 974,900 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر يبدأ من 685,000 إلى 770,000 جنيه.