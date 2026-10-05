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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينج روفر تقدم SPORT الكهربائية الجديدة.. بمدى يتجاوز 600 كم

رينج روفر SPORT
رينج روفر SPORT
صبري طلبه

تواصل رينج روفر تعزيز تواجدها عالميًا بعد أن كشفت عن نسخة SPORT  الكهربائية الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، لتدخل العلامة مرحلة جديدة مع الاعتماد على منظومة دفع كهربائية بالكامل. 

محرك رينج روفر SPORT

دعمت السيارة رينج روفر SPORT Electric بمحركين كهربائيين، تبلغ قدرة كل منهما 260 كيلوواط، مع نظام دفع رباعي كهربائي، وتصل قيمة عزم الدوران إلى 850 نيوتن متر، بينما يعمل نظام الدفع بصورة افتراضية على توزيع القوة بين العجلات.

 رينج روفر SPORT

تسارع رينج روفر SPORT

تظهر قدرات السيارة بشكل واضح في أرقام التسارع، إذ تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 4.3 ثانية، ويأتي هذا الأداء نتيجة الاعتماد على محركين كهربائيين مع نظام دفع رباعي.

بطارية ومدى السيارة 

تستخدم رينج روفر SPORT الكهربائية بطارية ليثيوم أيون بسعة 118.5 كيلوواط ساعة، بينما تعتمد المنظومة الكهربائية على جهد يبلغ 800 فولت، مع قدرة السيارة على قطع مسافة تصل إلى 609 كم بالشحنة الواحدة،

وتدعم السيارة رينج روفر SPORT تقنية الشحن السريع، ويمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال مدة زمنية تستغرق 22 دقيقة. 

 رينج روفر SPORT

تصميم وتجهيزات رينج روفر SPORT

تحصل النسخة الكهربائية على مجموعة من التجهيزات الخارجية التي تواكب طبيعتها الحديثة، من بينها جنوط يصل قياسها إلى 22 بوصة، إلى جانب مقابض أبواب مخفية وإضاءLED ، كما تأتي المرايا الجانبية بتجهيزات كهربائية.

وتضم المقصورة شاشة تدعم التطبيقات الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام صوتي ترفيهي، كما تحصل السيارة على نظام تكييف متعدد المناطق، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية والمساعدة، بالإضافة إلى مستشعرات الحركة والكاميرات.

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