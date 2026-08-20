اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم الأول للموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأول للموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق منافسات الدوري الممتاز لموسم 2026-2027، غدًا الجمعة، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الزمالك - حامل اللقب - مع الاتحاد السكندري، ويلعب وادي دجلة أمام زد، فيما يواجه البنك الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم أمين عمر، لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي، على أن يعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني خيري، والحكم الرابع أحمد حمدي، فيما يتواجد في غرفة «الفار» الثنائي حسام عزب ومحمد أحمد الشناوي.

مباراة وادي دجلة وزد

ويدير لقاء وادي دجلة أمام زد، الحكم إبراهيم محمد، ويعاونه محمد فاروق وخالد السيد، والحكم الرابع محمد عبد العزيز، ويتواجد في غرفة «فار» كل من مصطفى مدحت ومحمد عزازي.

مباراة أبو قير للأسمدة والبنك الأهلي

أما مباراة أبو قير للأسمدة والبنك الأهلي، فيديرها الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه عماد فرج ومحمود منصور، والحكم الرابع كيرلس نزيه، بجانب الثنائي مصطفى الشهدي وإبراهيم محجوب في غرفة «فار».