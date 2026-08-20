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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 14 شخصا باختناقات.. السيطرة على حريق نشب بمصنع موالح بقرية قمرونة بمنيا القمح

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تداعيات الحريق الذي نشب داخل مصنع موالح بقرية قمرونة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، مؤكدًا التعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى المناطق والمنازل المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وذلك فور ورود بلاغا الي مركز السيطرة بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الشرقية يفيد بنشوب حريق داخل المصنع، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتعامل مع الحادث واحتواء تداعياته.

ووجّه محافظ الشرقية بالدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ١٠ سيارات، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، وإجراء أعمال التبريد، مع التأكد من عدم امتداد النيران إلى المنشآت والمنازل المجاورة.

كما وجّه المحافظ رؤساء مراكز ومدن منيا القمح والزقازيق وبلبيس بالانتقال الفوري إلى موقع الحريق، ومتابعة أعمال السيطرة والإخماد ميدانيًا، والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف والحماية المدنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، حيث أسفر الحادث، وفقًا للبيانات الأولية، عن إصابة ١٤ شخصاً باختناقات ، وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة مع عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز المعنية بمراجعة وفحص الوصلات والتوصيلات الكهربائية بالمنطقة، والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بما يسهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والممتلكات.

ويؤكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية لتداعيات الحادث، والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات، والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالمنطقة.

الشرقية محافظ الشرقية مصنع موالح ومدينة منيا القمح للسيطرة على الحريق

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