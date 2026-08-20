مقتل شخص بطلق ناري في جزيرة طما بسوهاج

شهدت قرية جزيرة طما التابعة لمجلس قروي سلامون بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، بعدما أصيب شخص في العقد السادس من العمر بطلق ناري، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول شخص مصابا بطلق ناري إلى مستشفى طما المركزي، في حالة حرجة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة، وبالفحص تبين وصول «أ. أ.»، 54 عامًا، من أبناء قرية جزيرة طما، إلى المستشفى مصابًا بطلق ناري.

ورغم محاولات الفريق الطبي التعامل مع حالته وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة، تدهورت حالته الصحية، وفارق الحياة متأثرًا باصابته.

وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي بدأت إجراءاتها لكشف تفاصيل الواقعة وملابسات حدوثها، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وفحص ظروف إصابة المجني عليه.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عن إطلاق النار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق استكمال أعمالها للوصول إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث.