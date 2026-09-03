أمير هشام: علامات استفهام حول غياب هشام نصر وأحمد خالد عن مباريات الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك شخصيات بارزة في نادي الزمالك كانت تدعم جون إدوارد المدير الرياضي السابق ويحضرون جميع المباريات في الملاعب، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي تغيرت بعض الأمور.

الزمالك

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: هشام نصر وأحمد خالد حسنين كانوا يحضرون جميع المباريات في المقصورة خلال الموسم الماضي، ولم يحضر الثنائي أي مباراة من بداية الموسم سواء الاتحاد السكندري أو البنك الأهلي أو السويس بتروجت.

وأضاف: هناك علامة استفهام على عدم حضور الثنائي من بداية الموسم في المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة، وهل لديهم حالة غضب من رحيل جون إدوارد؟!.. ربما يكون هناك حالة غضب.. وهل مساندة النادي مرهون بشخصيات معينة؟!

وزاد: الغريب أن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك الذي يعتزم الترشح لمنصب رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة وهو حق مشروع، لم يحضر المباريات منذ بداية الموسم.

وتابع: فيما يحضر حسين السيد وأحمد سليمان وحسام المندوه ومحمد طارق، ولا أعرف هل حسين لبيب حضر أم لا لكنه بالطبع ليس غاضبًا من رحيل جون إدوارد.