عبد المحسن سلامة لوزارة الرياضة: ليه ندعم الأهلي والزمالك.. لازم ندعم الألعاب الفردية المظلومة

علق الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، على الإنجاز الرياضي الذي تحققه البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط .

وقال عبد المحسن سلامة في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،:" إحنا بنسمع عن عقود بالملايين لبعض لاعبي كرة القدم وإحنا مش ضد حد ".

وأكمل عبد المحسن سلامة:" هناك فجوة ضخمة جدا في رواتب لاعبي كرة القد وبين لاعبي الألعاب الفردية اللي مشرفنا في كل مناسبة دولية ".

وتابع عبد المحسن سلامة :" لاعبي الألعاب الفردية مش واخدين حقهم المادي زي لاعبي كرة القدم ".

وأكمل عبد المحسن سلامة :" ليه وزارة الرياضة تدعم الأهلي والزمالك وبيراميدز الناس دي معاها فلوس لازم نوجه الدعم للاعبي الألعاب الفردية ".



