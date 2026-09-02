عبد المحسن سلامة: مصر لديها سياسة اتزان استراتيجي وعلاقتها قوية مع الجميع

كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، دلالات زيارة الرئيس الصيني على مصر ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد المحسن سلامة في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، :" مصر لديها سياسية اتزان استراتيجي وعلاقة مصر قوية مع الجميع ومع ما يقف مع المصلحة المصرية ".

وتابع عبد المحسن سلامة:" زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في هذا التوقيت تؤكد ثوابت السياسية المصرية ".

وأكمل عبد المحسن سلامة:" مصر لديها علاقة استراتيجية مهمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين".

وتابع عبد المحسن سلامة:" الصين هي المنازع القوي للقطب الأمريكي على المستوى الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي".

وأكمل عبد المحسن سلامة:" مصر تقف على مسافة واحدة من كافة القوى الكبرى في العالم بما يحقق المصلحة المصرية ".