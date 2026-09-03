عبد الحليم علي: معتمد جمال حقق المطلوب.. ودعم جماهير الزمالك للاعبين مهم للغاية

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن نجوم القلعة البيضاء القدامى كان لهم تأثير كبير على الأجيال الحالية، وعلى رأسهم الكابتن أحمد رمزي، مشيرًا إلى أن العامل النفسي يمثل دورًا مهمًا للغاية في كرة القدم.

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وقال عبد الحليم علي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، إن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، يمتلك خبرات فنية كبيرة، موضحًا أن عدم انطلاق فترة الإعداد مبكرًا أثر سلبًا على لاعبي الزمالك وظلمهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن دعم جماهير القلعة البيضاء للاعبين منذ البداية يمثل أمرًا مهمًا، مؤكدًا أن معتمد جمال حقق المطلوب فنيًا حتى الآن.

وأشار عبد الحليم علي إلى أن مباراتي الزمالك المقبلتين أمام بطل جيبوتي تمثلان فرصة جيدة لتجهيز بعض اللاعبين غير الأساسيين، ومنحهم فرصة للمشاركة والاستعداد للمباريات المقبلة.