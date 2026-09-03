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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالحميد بسيوني: تأخر فترة الإعداد سبب ضعف الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

تحدث عبدالحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، عن المستوى الذي ظهر عليه الزمالك منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن تأخر فترة الإعداد كان له تأثير واضح على الحالة البدنية للفريق، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج داخل الملعب.

الزمالك

وقال عبدالحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «الزمالك عانى من تأخر فترة الإعداد، ونتيجة الضعف البدني تسببت في المستوى اللي ظهر عليه الزمالك».

وأضاف أن عدم الجاهزية البدنية للفريق تسببت في منح المنافسين العديد من الفرص خلال المباريات، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهتي منتخب السويس وبتروجت والبنك الأهلي.

وتابع: «الضعف البدني تسبب إن الزمالك يتاح عليه أكثر من فرصة، زي ما حصل في ماتش منتخب السويس وبتروجت والبنك الأهلي».

وأوضح بسيوني أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال مطالب بالتعامل مع الوضع الحالي للفريق، خاصة في ظل عدم وصول اللاعبين إلى كامل جاهزيتهم البدنية، من خلال الاعتماد على أسلوب لعب يقلل من خطورة المنافسين.

وقال: «المطلوب من الكابتن معتمد، وإن الفريق مش واقف على رجله بشكل جيد، إنه يعتمد على غلق المساحات في خط الدفاع، مع الاعتماد على التحولات الهجومية».

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن الزمالك يمتلك عددًا من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية المميزة، وهو ما يمكن استغلاله بشكل جيد في التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم.

وأضاف: «الزمالك عنده أكثر من لاعب قوي في الشق الهجومي، وده يخليه يقدر يعتمد على التحولات الهجومية بشكل جيد».

وشدد عبدالحميد بسيوني على أن تحسن الحالة البدنية للاعبي الزمالك خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا مهمًا في ظهور الفريق بشكل أفضل، خاصة مع استمرار المنافسة في بطولة الدوري.

الزمالك الأهلي منتخب مصر

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