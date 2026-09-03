أمير هشام: استبعاد توفيق محمد من قائمة الأهلي لغز

أكد الإعلامي أمير هشام، أن استبعاد توفيق محمد الظهير الأيسر من قائمة الأهلي ترجع لوجهة نظر فنية، خاصة أنه خاض فترة الاعداد كاملة مع فريقه السابق السويس بتروجت.

توفيق محمد

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: كوكا الأقرب للجبهة اليسرى، وهناك علامات استفهام على استبعاد توفيق، لكن قرار الجهاز الفني في النهاية هو الحاسم في هذه الأمور.

وأضاف: الحسين عموتة لا يلجأ كثيرًا للتغيير في التشكيل، وطبقًا للمصادر، فأن الأقرب مصطفى شوبير لحراسة المرمى، وللدفاع محمد هاني وكوكا وهادي والجزار، وللوسط مروان عطية وزيزو وعلي محمود، وفي الهجوم بنشرقي ومنصف بقرار وسفيان بنجديدة.

وأوضح: ربما يشارك بنجديدة بنسبة كبيرة على حساب طاهر على أن يلعب منصف بقرار في مركز الجناح الأيمن.