فاروق جعفر: الأهلي والزمالك وبيراميدز أندية بطولات.. والأبيض سينافس على اللقب

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز تنتمي إلى فئة أندية البطولات، مشيرًا إلى أن المنافسة على لقب الدوري ستكون قوية خلال الموسم الحالي.

الأهلي

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «الأهلي والزمالك وبيراميدز أندية بطولة، والحسين عموتة مدرب صاحب شخصية قوية، وأنا بحب المدربين أصحاب الشخصيات القوية».

وأضاف جعفر أن عموتة أظهر شخصيته القوية خلال إحدى مباريات الأهلي الأخيرة، مشيرًا إلى واقعة كاد خلالها أن يدخل إلى أرض الملعب بسبب خطأ دفاعي كان من الممكن أن يتسبب في استقبال الفريق هدفًا.

وقال: «شوفنا الماتش اللي فات، كان هيدخل الملعب بسبب خطأ دفاعي كان هيتسبب في هدف في شباك الأهلي».

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه عن أهمية شخصية المدير الفني، مستشهدًا بتصرفات عدد من المدربين خلال فترات سابقة، موضحًا أن بعض ردود الأفعال بعد استقبال الأهداف أثرت بالسلب على الفرق.

وقال: «بيس توروب لما كان بييجي فيه جون كان بيسقف للفريق، ونفس الأمر حصل في الزمالك منذ موسمين، وده تسبب في تراجع الأهلي والزمالك عن البطولات بسبب التصرفات دي».

وعن فرص الزمالك في المنافسة على لقب الدوري، أكد فاروق جعفر أن الفريق الأبيض سيكون ضمن الفرق المرشحة للمنافسة، في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة.

وقال: «الزمالك سيكون من ضمن الفرق اللي هتنافس، والزمالك يمتلك لاعبين أكفاء وهيكون في منافسة على البطولة».

وشدد جعفر على أن امتلاك العناصر المميزة إلى جانب الاستقرار الفني والتعامل الجيد مع المباريات سيكون من العوامل المهمة في تحديد شكل المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي.