منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية من جزر المالديف

خطفت الفنانة منة عرفة أنظار متابعيها، بعدما شاركت مجموعة من الصور الجديدة لها خلال قضائها إجازتها الصيفية في جزر المالديف، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة أمام البحر.

منة عرفة في المالديف

ونشرت منة عرفة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وحرصت على توجيه رسالة تتعلق بالسلام النفسي والطاقة الإيجابية، إذ كتبت: «عقل هادئ.. طاقة صافية.. الشفاء الطاقي يبدأ من الداخل.. ثق بقوة نورك الداخلي لاستعادة التوازن وإحلال الانسجام في جسدك وعقلك وروحك».

وحظيت الصور بتفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها، الذين انهالوا عليها بالتعليقات التي أشادت بإطلالتها وجمالها، ومن بينها: «قمراية»، «إزاي بتحلوي كل شوية كده»، «ما شاء الله»، «العسل»، «أحلى واحدة»، و«إيه الجمال ده».

منة عرفة في مسلسل السرايا الصفرا

وعلى الجانب الفني، تشارك منة عرفة في بطولة مسلسل «السرايا الصفرا»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق حول صراع قوي بين زوجتين تتنافسان على رجل واحد، لتتصاعد الأحداث بين الغيرة والحقد والانتقام والتوترات النفسية، بالتزامن مع وجود جانب تحقيقي وغامض في العمل، حيث يتدخل ضابط الشرطة «إياد» لكشف لغز متعلق بقضية مهمة.

ويشارك في بطولة مسلسل «السرايا الصفرا» إلى جانب منة عرفة كل من عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، سارة سلامة، وناصر سيف